在北市清潔隊工作的許姓男子，2014年以來陸續收受80歲母親贈與的240萬元，2018年卻不顧母親意願，下，將她送至安養院生活，許母認為兒子不孝，日前將法院要求全額返還贈金，士林地院審理後，認定許男未盡扶養義務，判決錢需全部還給母親，可上訴。

許母提告主張，2014年起，她陸續將自己省吃儉用的養老金，以10萬、20萬不等金額，都交給兒子，至2018年總共給了240萬，不料當年11月，兒子在她不同意下，硬是將她騙入長照中心居住，不願和她同住，也不願照料生活起居。

許母稱，此外兒子還將她的身分證、殘障手冊、銀行存褶、靈骨塔權狀等全部偷藏起來，意圖讓她無力打理金錢，每個月還只給她2000元零用金，只能在長照中心老死，許母認為兒子太過絕情，要求將當年送他的錢全部要回。

許男則聲稱，2014年起他與母親同住，一起都有照料她的生活，2018年因家庭、相處問題，才決定讓母親前往長照中心，事前有與母親溝通，且每月3萬元均由他支付，沒有中斷過扶養責任，還表示從不知道母親這麼不喜歡住在那裡。

士林地院審理後，認為許男獲贈240萬，卻每月只給母親2000元，認為他未善盡扶養義務，且老婦除一耳中聽外，可以自行洗澡、搭公車、就醫，頭腦清晰，言語表達也很清楚，並沒有達到需要住在長照中心的情形。

法官採信許母說法，認為許男額願花錢，將她「困」在長照中心老死，讓她喪失生存意志，判決許母得撤銷贈與，收回240萬元，全案可上訴。

(中時 )