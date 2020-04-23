時生永續農場環境清幽，放養雞鴨鵝啄食小蟲雜草，其中一隻公雞溫馴不怕生，跳上台南市長黃偉哲（中）手臂上。（劉秀芬攝）

受新冠肺炎疫情衝擊，百業蕭條，位於台南市官田區的有機農場「時生永續農場」，近月業績反而成長3成左右，場長李惟裕強調，維持農產品的通路最怕没有貨源，「別人没有，我有」就是最大的優勢，而且質、量並重，不怕賣不出去，這陣子量販電商業績上升，也帶動農場營收成長。

台南市政府力推有機農業發展，有機農業種植面積逐年增加，至今年3月合計654公頃、驗證合格農戶209戶，官田區占130公頃，是有機農業最大聚落，時生永續農場為官田區具代表性企業化管理之農場。

台南市長黃偉哲23日前往時生永續農場拜訪場長李惟裕，了解有機農場運作模式，農場有綠樹環繞小湖，雞鴨鵝群優閒漫步，黃偉哲稱讚有機農業可以做到跟周遭環境兼容並蓄，是一個非常成功範例。

李惟裕曾以有機農業的專才榮獲全國十大神農獎，2010年獲鴻海董事長郭台銘青睞，為期經營全台最大的「永齡有機農場」，之後赴中國成都管理500公頃的農場，2014年返鄉，在官田區成立「時生永續農場」，並輔導有志青農經營農業。

時生永續農場溫網室設施規模達3公頃，溫網室減少外在氣候條件干擾，另外設置溫度儀器監測，藉由數據的分析及市場預測，調整種植的品種、品項，在夏季葉菜類不容易種植的時期，還能維持穩定的生產，從葉菜類到瓜果類年產量可達200公噸。

李惟裕說，要在綠色消費市場站穩脚步，「周年生產、穩定供貨」最為重要。農場定位為專業生產，少部分為自有農產品作為原料加工，不另作農產品展售，才能專心做好一件事。目前穩定供應學校午餐及南科團膳食材，另有國內量販店及北部飯店等通路，提供消費者有機、自然、安全的食材。

(中時 )