台中市政府警察局第四分局南屯派出所巡佐林俊良、警員吳仲傑，日前深夜23時許擔服巡邏勤務，於文心路與大墩六街口發現一男子騎乘遭註銷車牌的普重機車，員警將該部重機攔下盤查，聞到楊姓騎士身上有濃厚酒味，立刻對渠實施酒測，呼氣酒測值竟達0.64mg／L，已達公共危險標準，當場予以扣車並帶返所偵辦。

警方指出，員警返所後周以鈞、洪伯岡，眼尖發現該部機車車牌資料與機車特徵無法對應，仔細查看引擎號碼，赫然發現所對應車牌係為失竊車輛，即俗稱的「騎A車掛B牌」，立刻通知失車車主認領並發還，車主十分感謝警方細心查證，將她失竊6年已久的車輛尋回。

楊男作夢也沒想到，騎乘1部遭註銷車牌之重機被查獲酒駕，又因警方追根究柢地查證車牌與引擎號碼，一併被以竊盜罪嫌移送，果然歹路不可行。

警方連絡陳姓失主前來製作筆錄時，失主驚呼實在不可思議！她於103年在本市第二分局報案後，至今已超過6年，本以為這部機車大概無緣尋回，接獲通知時令她相當驚喜，不斷讚賞警方的好眼力，能察覺這些微小細節，讓她的愛車失而復得。

南屯派出所長周景彬表示，常有民眾因車輛逾期驗車遭註銷車牌而不自知，平時除保養愛車外，也要關注何時該定期檢驗；酒後駕車更是萬萬不可，儘管罰則已提高，還是有民眾以身試法，酒駕除了造成自己本身的危險，更讓用路人充滿更多隱性的危機，害人又害己！

(中時 )