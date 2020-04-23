行政院會今天通過新冠肺炎防治及紓困振興特別預算追加預算案，追加1,500億元，全數舉債支應，其中165億元為防治經費，1,335億元為紓困及振興經費；外界關注的刺激國內民眾消費措施（原酷碰券）編列111億元，並新增公益彩券經銷商營業紓困措施5億。

主計長朱澤民表示，公益彩券業者目前銷售量減少，影響收入，所以按照一般標準給予三個月補助，每月最高1萬元。

財政部國庫署長蕭家旗解釋，實際補助金額要看佣金收入受影響情況而定，1、2月公益彩券銷售影響不大，但3之後影響比較大，目前預計減少15％以上補助3,000元；減少30％以上補助1萬元，立即型彩券如刮刮樂較電腦型彩券影響比較大，但方案仍在研擬中。

若以部會分類來看，編列前五高的分別為經濟部的774.4億元居冠、勞動部310.2億元第二多，再來是衛福部的198.3億元以及交通部131.3億元、文化部32.2億元。

經濟部從原205億元翻了三倍多，主要是因為製造業、商業服務業與會展產業等的薪資及營運資金補貼383億元、企業貸款融資保證及利息補貼等212億元、刺激國內民眾消費措施等111億元，及補貼營業用水電費65億元，其中111億元原規劃為酷碰券，但至今方案尚未出爐。

勞動部在首波紓困以基金為主，並未編列特別預算，但這回新增自營作業者及無一定雇主的勞工生活補貼300億元，及勞工紓困貸款利息補貼10億元，追加編列金額衝上第二高。

衛福部編列項目基本上是發給防疫績效獎勵金、隔離檢疫補償金等71.4億元；關懷弱勢加發生活補助等41.3億元；徵用及採購防疫物資、藥品、醫療設備器材等35.5億元。

交通部則是因為補助旅行(宿)業、觀光遊樂業、計程車、遊覽車與客運業等之薪資及營運資金等達96.1億元；擴大補貼航空業及機場業者之降落費及權利金等23.2億元，以及海運及航空業者貸款利息補貼等6.5億元。

民進黨立院黨團推估，蘇貞昌本周五至立院報告並備詢後，下周有三天委員會可審查，再加上朝野協商時間，最快通過的日子應該是5月8日。

(工商 )