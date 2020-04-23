喬治亞州最快明天部分復工 川普：太快了 13:532020/04/23 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普周三表示，他強烈反對喬治亞州在疫情期間推動激進的重啟經濟措施，認為該州解除部分限制的速度「太快」。 共和黨籍喬治亞州長坎普（Brian Kemp）允許美容沙龍、刺青店、保齡球館等業者最快可於周五（24日）重新營運。川普直言，喬治亞州並未遵守聯邦政府對各州復工準則。 川普說：「我認為這太快了。他們可以再等久一點，只要再等一下，不會太久。畢竟安全為上策，我們必須遵守。」 喬治亞州共有逾2萬人感染新冠肺炎，至少800人死亡。 (工商 ) #喬治亞州 #川普 #太快 #復工 #遵守 也許您會感興趣 推薦閱讀 又想甩鍋 川普煽動打破禁足令 04:102020/04/19 國際大事 武漢實驗室外洩新冠病毒？川普嗆陸要承擔後果 08:022020/04/19 國際 文在寅與川普熱線 討論疫情及朝鮮半島局勢 17:392020/04/19 國際 川普集團 2000員工放無薪假 04:102020/04/20 國際大事 病毒＋政治＝川普式災難 04:102020/04/21 時論廣場 助長假訊息！逾30萬人連署 停止直播川普疫情簡報 07:002020/04/22 國際 【王之道】盲目學川普 蔡政府踏誤區 07:332020/04/22 政治 疫情聲中，看川普如何「與獅共舞」 04:102020/04/23 時論廣場 打臉！川普狂批陸防疫 CNN：之前才稱讚37次 07:482020/04/23 國際 川普飯店遭疫情波及業績溜滑梯 次子：已向政府提延繳月租 12:522020/04/23 國際 國際熱門新聞 WHO閃邊！美國務卿控陸毀病毒樣本 揚言調查武漢實驗室 - 國際 打臉！川普狂批陸防疫 CNN：之前才稱讚37次 - 國際 梅根哈利宣戰 白金漢宮驚：說不聽 - 國際 玩笑話？美國務卿：靠撒謊欺騙偷竊 讓美國榮耀 - 國際 喬治亞州最快明天部分復工 川普：太快了 - 國際 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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