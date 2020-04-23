美國總統川普周三表示，他強烈反對喬治亞州在疫情期間推動激進的重啟經濟措施，認為該州解除部分限制的速度「太快」。

共和黨籍喬治亞州長坎普（Brian Kemp）允許美容沙龍、刺青店、保齡球館等業者最快可於周五（24日）重新營運。川普直言，喬治亞州並未遵守聯邦政府對各州復工準則。

川普說：「我認為這太快了。他們可以再等久一點，只要再等一下，不會太久。畢竟安全為上策，我們必須遵守。」

喬治亞州共有逾2萬人感染新冠肺炎，至少800人死亡。

(工商 )