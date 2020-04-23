中國網紅周揚青稍早在微博發長文宣佈與羅志祥分手，並痛訴男方的罪狀，當中提到，羅志祥會約妹回家、在外地工作時都能約到酒店的女生，甚至還會跟兄弟們大玩「多人運動」，周揚青也忍不住質疑：「我每天和你半夜三四點才講晚安，難道你為了約p（指約砲）都不睡覺的嗎？」對此，有媒體整理出羅志祥近幾年的行程表，大讚他是「時間管理達人」，並稱讚：「羅志祥可以出本書了。」

周揚青在分手長文除了證實分手傳聞，對於羅志祥的時間更是充滿好奇，她提到每天半夜3、4點才向男方說晚安，但羅卻還能亂搞男女關係，因此質疑他：「難道你為了約p都不睡覺的嗎？」對此，《鳳凰網娛樂》便整理出羅志祥近年來的「時間管理表」解答周揚青心中的疑問。

（圖／翻攝自微博）

這份條列式行程表中，從2018年初開始一一列出羅志祥的工作行程，一直到2019年12月31日，當中提及他多次往返中國、澳門、台灣等地，錄製《這就是街舞》、《娛樂百分百》、《極限挑戰》以及《創造101》等綜藝節目，也多次出席演唱會登台，幾乎把羅志祥接下的每場工作都記錄下來，令人佩服。

而網友看到這份行程表，狂讚他是時間管理達人，敲碗希望他出書，紛紛留言：「再來說一句，以後做什麼別說我怕沒時間這種話了？羅志祥告訴你，時間擠擠總是會有的」、「時間管理達人，多人運動能手」、「羅志祥提醒你：熬夜九年是不會死的」、「不只是戀愛達人還是時間管理達人」。

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(中時電子報)