新冠肺炎疫情重創旅宿業，台南市大型飯店平日住房率驟降到5成，業者亟思轉型求生，香格里拉台南遠東國際大飯店即日起將客房轉為小型辦公室，提供企業異地辦公場地，吸引不少科技業公司詢問。

新冠肺炎疫情讓旅宿業幾乎停擺，部份旅宿業者因為來客數低迷不振，甚至轉型「防疫旅館」，其他業者也紛紛思考不同經營方向求生。

隨著政府發布11處景點國家級警報、國軍敦睦艦隊確診士兵全台趴趴走，各縣市居家隔離、檢疫的需求人數增多，各企業也讓有接觸疑慮的員工自主健康管理，旅宿業者轉經營異地辦公，頗受企業歡迎。

香格里拉台南遠東國際大飯店相中企業異地辦公的需求，主動清出15坪套房改成小型辦公室，房間擺設符合1.5公尺安全社交距離，可提供企業3人以下異地辦公，另外有37坪的宴會廳改為大型會議室，提供企業10人以下辦公。

業者的異地辦公方案立刻吸引10家科技公司人事部門前來洽詢，香格里拉台南遠東國際大飯表示，企業甚至可租下一整層或者半層樓，每間房間的平均價格會更有優惠，並可使用飯店內的各種設施。

(中時 )