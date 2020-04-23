因違反新冠肺炎防疫規定趴趴走，被裁罰100萬元後神隱的泰籍女遊客現身了，不過，她向行政執行署花蓮分署表示「沒錢付罰款」，花蓮分署與她協商後，要求她聯繫泰國的親人想辦法協助處理罰鍰事宜。

行政執行署副署長陳盈錦表示，被花蓮縣衛生局裁罰100萬元的泰籍女遊客，因逾期未繳100萬罰鍰，衛生局將她移送行政執行署花蓮分署強行執行，花蓮分署立即對她限制出境，並與泰國駐台辦事處聯繫處理，同時，花蓮分署也會同警方尋找這名泰籍女子。

神隱的泰女是本周與泰國駐台辦事處聯繫，辦事處告知泰女「出來面對」，泰女於是前往花蓮分署「到案」；不過，泰女向花蓮分署表示，她沒有錢繳這麼高額的罰鍰，不知道該怎麼辦，執行官則要求她聯絡泰國的親人協助解決，並且留下泰女的聯絡方式，並告誡她「一定要能找到人」。

這名泰籍女子是在3月18日入境，疑似寫錯地址及電話等通訊資料，導致衛生單位無法進行追蹤檢疫狀況，最後在花蓮火車站找到人，經確認身分後，花蓮衛生局依法開罰100萬罰款，但她逾期未繳，被移送行政執行署花蓮分署強行執行。

(中時 )