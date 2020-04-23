台中市警第六分局市政派出所員警李沂宸，日前擔任巡邏勤務時，13時30分許接獲民眾報案，稱於西屯區市政路與黎明路口有迷失老人需要警方協助。

警方指出，員警到場了解，係1名75歲的蘇姓老婦，早上從自家騎電動代步車至西屯區大隆路一帶訪友後返家，行經至市政路與黎明路口時迷失方向，一時找不到回家的路，其所騎乘之電動代步車電力不足，已無法繼續行駛，遂停在路口的便利超商旁。

員警耐心詢問老婦人的年籍資料，並透過警政戶役系統查出戶籍地址後，立即護送老婦返回南屯家中，家屬十分感謝員警的熱心協助。

警方呼籲，若家中有失智、精神疾病或年長者，應注意其可能常活動之範圍，並予以配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」，或至直轄(縣)市警察局各分局偵查隊申請建立指紋檔，俾利警方發現時可第一時間確認走失者身分，以協助返家。

(中時 )