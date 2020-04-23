陸知識產權局：每萬人口發明專利量達13.3件 13:262020/04/23 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國家陸知識產權局指出，去年每萬人發明專利量達13.3件。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家知識產權局局長申長雨23日在發佈會上介紹2019年大陸智慧財產權發展狀況。他介紹表示統計大陸（不含港澳台）的有效發明專利擁有量達到186.2萬件，每萬人口發明專利擁有量達到13.3件。 據新浪財經引述申長雨說，2019全年大陸累計減免專利商標相關費用79.3億元人民幣，推進知識產權強省、強市、強企建設加快。 (旺報 ) #專利 #大陸 #發明專利 #知識 #介紹 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫鄉苦中作樂 陸留學生扮自媒體 04:102020/04/20 焦點新聞 玉山圖書館 第151座落腳嘉義朴子 04:102020/04/20 投資理財 工商社論》大陸經濟要先蹲後跳需外部助力 04:102020/04/21 財經要聞 新聞分析》新冠肺炎襲捲全球之際！教宗訪武漢 恐升高對立 04:102020/04/21 兩岸要聞 盛松成：看好陸經濟轉危為機 全年GDP或達3％ 14:102020/04/21 兩岸 下一個張經義 在陸台師小心了 04:092020/04/22 焦點新聞 廣越大陸各廠 全面復工 04:102020/04/22 證券．權證 客、華、英3語介紹 美濃在地立體書發表 04:102020/04/22 地方新聞 Steam掀檢舉風暴 大陸玩家崩潰：求求你們了 13:342020/04/22 時事 《科技》夏普狀告美ITC 控CHOT、TPV、VIZIO侵權 16:482020/04/22 財經 兩岸熱門新聞 金正恩真的沒事啦！陸官媒首闢謠 - 兩岸 兩岸進出口歸零 台經濟恐邊緣化 - 兩岸要聞 - 中國時報 入境北京廈門隔離21天、廣西28天 台商嘆隔離到懷疑人生 - 兩岸 - 旺報 強制性統一議題 浮上檯面 - 兩岸要聞 - 中國時報 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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