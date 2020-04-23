大陸國家知識產權局局長申長雨23日在發佈會上介紹2019年大陸智慧財產權發展狀況。他介紹表示統計大陸（不含港澳台）的有效發明專利擁有量達到186.2萬件，每萬人口發明專利擁有量達到13.3件。

據新浪財經引述申長雨說，2019全年大陸累計減免專利商標相關費用79.3億元人民幣，推進知識產權強省、強市、強企建設加快。

(旺報 )