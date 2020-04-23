彭昱暢認愛後登熱搜。（截自微博）

「羅志祥回應」重返熱搜榜首。（截自微博）

大陸25歲小鮮肉演員彭昱暢，前年演出神片《大象席地而坐》入圍金馬獎最佳男主角，此後聲勢看漲、火速竄紅，隔年入選富比士中國名人榜，23日羅志祥被前女友周揚青爆出軌、「多人運動」、吃窩邊草等三觀崩壞事蹟，登上微博熱搜，不過就在稍晚，彭昱暢發文認愛，討論度一度蓋過羅志祥的新聞熱度。

彭昱暢被大陸狗仔偷拍到跟女生約會，卻把女主角錯認是女星張婧儀，在戀情遭曝光後，彭在微博認愛並寫下：「原來小道消息這麼快！只是普通人的戀愛，不要過度關注嘛！」並標記張婧儀致歉，澄清媒體認錯人。

許多網友一時無法消化一天兩男星情史連爆，質疑是有心人士刻意把彭昱暢戀情話題拱上去，幫羅志祥檔負面新聞，不過前者是爽快認愛、正媒體視聽，不拖圈內人下水，後者是被爆料後發文未否認，僅表明：「我做得不對的我也會檢討，很多事不是隻言片語就可以去說清楚，也不再去解釋。」兩者處理感情新聞的方式大相逕庭。

彭昱暢認愛新聞短暫替羅志祥瓜分流量，但中午左右羅發文回覆周揚青，因回文內容沒有否認、澄清、解釋，讓網友看了又茫又怒，「羅志祥回應」又順利重返微博熱搜TOP1，接受流量、留言洗禮。

(中時 )