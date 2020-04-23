中鼎(9933)集團旗下俊鼎公司進軍新興風電領域，繼承攬雲林允能離岸風場水下基礎轉接段製造工程後，再度得標彰芳及西島公司「彰芳暨西島離岸風場水下基樁製造工程」。此案為台灣目前離岸風電產業在地單一供應商承攬數量最高的水下基樁訂單，合約金額再度刷新俊鼎新高紀錄。

本風場獲配600MW併網容量，預定於2022年陸續併聯發電，可供應台灣每年約60萬戶用電。此風場位於彰化外海，共規劃建置62座離岸風機，全風場共計將有186支水下基樁製造(Pin Pile, PP)。本案已於今年2月陸續展開採購及機具安裝等工作，預定今年8月正式生產，2021年7月陸續交貨。

為如期如質達成本案基樁短時間內量產及出貨的需求，俊鼎在高雄南星自貿區的「俊鼎大林廠」，共設置4條生產線，專責生產本風場所需基樁，以利製造完成後，由業主就近於高雄港運送至彰化外海安裝。

本案業主彰芳及西島公司，由離岸風電開發商丹麥哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners，CIP）投資設立，為全球離岸風電領導公司之一，專責建置、營運本離岸風場。

(時報資訊)