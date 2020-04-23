海軍敦睦艦隊爆發集體染疫，退將出身的國民黨立委吳斯懷，被網友譽為「先知」，國民黨中央委員連勝文今天接受廣播專訪表示，國民黨團提出發現金、減稅的主張十分接地氣，也能救急幫助需要的民眾，而擁有軍事專業的吳斯懷也在磐石艦表現突出，這也顯示，政治上不只一種可能性，政治變化就如同疫情變化一樣。

海軍敦睦艦隊染疫官兵趴趴走，足跡遍布全台多個縣市，有地方縣市首長憂心疫情擴散，陸續研議模擬封城，包含新北市已於20日模擬封城的「防疫動員兵推」，台北市預計下週正式「桌上演習」，高雄市規劃5月3日兵推演習，台中市長盧秀燕今天上午宣布本週六（4月25日）跟進兵棋推演。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，敦睦艦隊疫情屬於突發狀況，大家當然要謹慎以對，但已接近10天沒有本土病例，台灣還沒有到封城的時候。

對此，國民黨中央委員連勝文說，上週三度零確診後，海軍敦睦艦隊又爆發染疫，使得民眾緊張，面對疫情真的不能輕忽，太過放鬆。他指出，做兵推預演是應該的，事先警惕萬一最糟狀況怎麼應對，不然一群人跑去買桶裝水、衛生紙的情況兵荒馬亂。

連勝文表示，希望真的不要走到封城，因為台灣的GDP來自民眾消費，封城的話，商家生計受到衝擊，談及全球股市動盪不安，連說，現在應該先止血，然後要傾向保守看待。主持人問台灣是否要增加戰備儲油，連直言，「有地方擺？」儲油不像擺放桶裝水、高粱、紅酒等。

(中時 )