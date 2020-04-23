台中捷運拚年底通車，軌道經濟發酵，捷運行經沿線的房價水漲船高。（盧金足攝）

台中捷運綠線年底將通車，台鐵與捷運共構的新興商圈生活機能佳，房價尚處於初升段，磁吸購屋族卡位。（盧金足攝）

台中鐵路高架化、捷運綠線等重大交通建設陸續通車的助攻，加上房貸利率創歷史新低，帶動房市買氣。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

未來民眾從台中市北屯搭捷運至台中高鐵站，捷運車程大約32分鐘上下，可以替通勤族節省許多時間成本。（盧金足攝）

台中捷運拚年底通車，軌道經濟發酵，房價水漲船高。鄉林不動產研究室23日指出，今年第一季推案前三名南屯區、北屯區及大里區，南屯區和北屯區有捷運行經，實價登錄資料顯示，南屯捷運沿線5年房齡以內新成屋，近二年房價成交均價由每坪27.5萬漲為31.2萬，漲幅13.5％；北屯區周邊新成屋成交均價從2018年3月22.5萬，到今年3月提高為25.3萬元，漲幅達12.4％。

鄉林集團董事長賴正鎰指出，近年房市自住買盤當道，首購族購屋預算通常在800至1000萬元，換屋族群購屋預算多半是1500至1800萬元以內，換屋族考慮房價及坪數、綠地公園、通勤便利性等條件之後，大都鎖定交通機能完善的新開發區覓屋。

賴正鎰以鄉林去年初推出預售建案「鄉林天韻」為例，因基地座落台3線省道與台74線元匝道周邊，交通非常便利，還來不及開案就宣告完銷，房屋老舊所醞釀的潛在換屋需求，加上年輕人成家購屋能量強勁，他對台中房市深富信心。

重大建設陸續到位，加上台中捷運綠線年底將通車，推升房價補漲潮，鄉林不動產研究室強調，鐵路高架化、捷運綠線等重大交通建設陸續通車的助攻，加上房貸利率創歷史新低，部分屋齡老舊的民眾興起換屋移居的念頭，重劃區新興商圈及捷運周邊房市，房價還在初升段，且未來生活機能完善，加速吸引換屋族移居。

鄉林不動產研究室表示，近來土地、人力與營建成本高漲，從2009年金融海嘯後的最近十年間，全台各地房價都有明顯漲勢，台中捷運綠線年底即將通車，台鐵與捷運共構的新興商圈不但生活機能佳，房價尚處於初升段，磁吸購屋族卡位，未來二年即將進入交屋旺季，預估房價將再上演一波漲勢，不僅拉抬新成屋房價，中古屋行情也會產生連帶的比價效應。

新冠肺炎疫情當前，台中市今年第一季預售新推案根據不動產公會估算在5000戶上下，與去年同期推案盛況不相上下，全台六都因土地等原物料頻頻上漲，10年來房價一去不回頭，相較北台灣房價，各項重大建設陸續開工到位的台中市，目前房價相對親民、容易入手，激勵購屋買盤持續湧入。

疫情衝擊各行各業，房貸與存款利率都跟油價下探歷史新低，央行宣布降息1碼，自用住宅透過公股行庫貸款在1000萬元以內，還可再降1碼，等於是降2碼，房貸利息大幅減輕，吸引有意買房客人出籠。

鄉林不動產研究室分析，台中氣侯怡人，又有中科與精密機械園區等帶進龐大就業機會，持續吸引人口移居。在市區精華地段土地稀缺情況下，建商鎖定新興重劃區與商圈附近及具交通建設題材的捷運沿線大力推案。

(中時 )