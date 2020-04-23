南港（2101）最新公告，近期於集中市場買進泰豐（2102）48,497張持股，持股比率達10.25％，突破10％大關，躍居第一大單一股東，並首度鬆口擬角逐董事。據悉，泰豐今年6月19日召開股東，進行全面董監改選。

南港公告指出，於今年3月18日到4月21日止，經由集中市場買進方式取得48,497張持股，持股比率10.25％，預計於一年內經由集中市場買進23,700張，對於取得股份之股權行使計畫原公告「無」，最新公告修改為「自行或支持他人競選董事之計畫」。

(工商 )