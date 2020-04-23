南港取得泰豐10.25％持股 擬角逐董事 13:302020/04/23 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南港（2101）最新公告，近期於集中市場買進泰豐（2102）48,497張持股，持股比率達10.25％，突破10％大關，躍居第一大單一股東，並首度鬆口擬角逐董事。據悉，泰豐今年6月19日召開股東，進行全面董監改選。 南港公告指出，於今年3月18日到4月21日止，經由集中市場買進方式取得48,497張持股，持股比率10.25％，預計於一年內經由集中市場買進23,700張，對於取得股份之股權行使計畫原公告「無」，最新公告修改為「自行或支持他人競選董事之計畫」。 (工商 ) #泰豐 #南港 #集中市場 #買進 #張持股 也許您會感興趣 推薦閱讀 半導體投資風向變了？ 里昂砍11檔 只愛三劍客 04:102020/04/20 財經要聞 普華 標售台北東區金磚土地 04:102020/04/20 投資理財 南臺灣唯一一間蔦屋書店 5月底進駐高雄大立A館 10:222020/04/21 生活 全球央行狂撒錢 可買進黃金期貨 20:002020/04/22 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 台積電叫戰死敵！第一代3奈米殺招曝 - 財經 4大領域陷衰退...惟它獨強！ 台積電驚揭手機市場衰退幅度 - 財經 川普逼不死！沒台積電 華為跟這3家買晶片 - 財經 油價末日後…驚天暴彈！川普又搶大功了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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