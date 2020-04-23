壽險業想串聯健保的健康存摺，節省下保戶申請紙本病歷及保單核保的時間，但金管會未同意。金管會正式回覆壽險公會，強調健康存摺只是醫療單位申請健保費上傳的資料，僅能作核保、理賠的「參考」，不能作保單准駁的唯一依據，各壽險公司「正途」仍是要調閱病歷或診斷證明。

壽險業粗估每年可能有近10萬人，為了投保壽險保單，必須向醫療院所申請相關紙本病歷、就診紀錄或健康檢查；而健保署官網在2014年上線的健康存摺，提供民眾可線上查詢個人的就醫紀錄、手術、用藥、檢驗檢查等各項資料，若能與壽險公司對接，在保戶同意下，查詢相關資料，即可省去大把核保時間。

如南山人壽去年10月宣布，推出壽險業首家核保可串接健保署資料的服務，即保戶同意以南山人壽的行動APP，串接並下載特定期間健保署健康存摺進行核保，將可省去約7天、保戶自行到醫療院所申請紙本證明的時間。

南山人壽先前表示，每年這種需要保戶提供體檢、就診記錄、疾病問卷等資料，約占新契約的1~2％，即約5千~1萬人次，若保戶同意串接資料，即可省去保戶再跑醫療院所或相關申請紙本的時間。

國泰人壽先前亦有利用健康存摺的意願，且已完成相關準備工作，國壽評估若健康存摺提供壽險公司作為核保參考，有些保戶就可不用再體檢或提供其他健康證明，光這部分人次，國壽一年就有4萬多人，的確可省下保戶大把時間。

但健保署並不建議健康存摺作為理賠依據，強調健康存摺只是各醫療院所向健保署申請費用的資料，例如某保戶可能因為自述不舒服症狀，拿了心導管相關用藥，但檢查結果未必有心臟相關疾病，所以現行壽險公司仍不能以串接健康存摺的方式，用在保單理賠申請上。

金管會亦已正式回覆壽險公會提出參考健康存摺作核保的提案，認為健康存摺只能作為核保理賠的參考，不能作是否核保或理賠與否的唯一依據，仍是要求壽險公司核保理賠時，要正式調閱病歷、診斷證明，作危險評估後才決定核保與否。

(工商 )