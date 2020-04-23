徒手搬運查扣牛樟贓木作業。（翻攝照片／林雅惠傳真）

繼去年12月林務局屏東林管處配合橋頭地檢署及保七總隊第八大隊偵辦瓦解陳姓嫌犯等一條龍之山老鼠盜伐集團，今年4月14至23日再度啟動第二波贓木查扣作業，出動近200名人力及吊卡貨車，直搗藏贓處所，查獲近年來盜伐林木數量最大案件，查扣牛樟、臺灣肖楠及樟樹木材材積約69.13立方公尺（重量約69噸）。

屏東林管處去年12月19日協助檢警查獲以陳嫌為首之一條龍式山老鼠盜伐集團，從盜伐源頭、裁切至販售銷贓，整個犯罪集團分工合作盜伐國有林木並銷贓圖利，囿於搜索期限，尚有贓木無法查扣。

今年4月14日至23日再度配合檢警偵辦並啟動第二波查扣作業，將曾姓嫌犯隱藏於高雄市大寮偏僻山區鳳梨園中的鐵皮屋倉庫及鳳山市區透天佛具店5層樓房內，起獲大量裁切後的牛樟、臺灣肖楠、樟樹角材及培菌中的牛樟贓木。

由於數量龐大，該處動員近200名人力及派遣吊卡貨車搬運，且進行7個工作天才順利完成贓木查扣作業，總計查扣材積約69.13立方公尺（重量約69噸）。

屏東林管處表示，曾姓嫌犯以所經營的佛具店企圖掩飾非法收受或轉賣珍貴林木，請民眾勿向來路不明木藝品商家購買。

為此，林務局目前規劃推動臺灣林產品生產追溯制度，導入區塊鏈系統，藉由區塊鏈公開且不可竄改之特性，確保林產品消費安全，也可以讓消費者在選購林產品時，可以很便利查詢到產品相關資訊，提升對國產林產品之信賴。

(中時 )