前海軍敦睦支隊長陳道輝哽咽遭酸，對此，臉書粉絲專頁「破壞王衝康哥」貼出中央疫情指揮中心指揮官陳時中落淚的照片神諷刺。(擷取自破壞王衝康哥臉書)

海軍敦睦遠航艦隊爆發群聚感染新冠肺炎，前海軍敦睦支隊長陳道輝昨透過電話接受國民黨立委呂玉玲電話連線，他哽咽表示，他用自己的生命擔保絕無隱瞞疫情，未料，民進黨立委趙天麟卻酸「哭哭啼啼不是個男子漢」遭砲轟。臉書粉絲專頁「破壞王衝康哥」貼出中央疫情指揮中心指揮官陳時中落淚的照片神諷刺。

陳道輝昨哽咽表示，他沒有隱瞞疫情，卻遭趙天麟大酸「不是個男子漢」，引來網友批評。趙天麟昨晚則於臉書PO文道歉，並表示「軍方輕忽，未落實磐石艦上發燒通報，導致敦睦艦隊出現防疫缺口。但今天質詢部分用詞確實不當，在此致歉」。

臉書粉絲專頁「破壞王衝康哥」則貼出陳時中落淚的照片。當時為二月初時，陳時中宣布，首批武漢包機回台的247名台商中，有3人送隔離病房，其中1人確診新冠肺炎，醫護團隊全力救治。當時陳時中表示，確診讓人難過，但盡最大努力幫助台商恢復健康，正是帶他們回台的意義，這一幕當時讓不少國人感到不捨！

然而，「破壞王衝康哥」貼出照片中寫道，陳時中落淚，網友稱「指揮官辛苦了，好心疼」；陳道輝哽咽卻被酸「哭屁啊！是不是男人」。許多網友也回文表示「不哭沒票房」、「不可以罵時中哦，一定要順時中才可以」、「遇到雙標黨的標準就算哭死也沒人婉惜」、「網軍啊，不這樣怎麼帶風向」。

(中時電子報)