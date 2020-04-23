國防部海軍敦睦艦隊截至昨天累計28人確診，國防部初步調查，支隊長陳道輝未通報艦上曾有5人發燒紀錄，認定有疏失遭調職；陳道輝昨透過電話接受立法院外交國防委員會備詢稱，有回報1例發燒紀錄，但海軍卻稱查無回報紀錄，形成羅生門。民進黨立委羅致政今表示，現在談這些都是片面事實，國防部沒必要每天開記者會，應該具體掌握相關資料佐證，一次對外接說明清楚，以釐清整件事情疏失與真相比較好。

國防部昨初步提出敦睦艦隊染疫缺失檢討報告，其中提到支隊長未落實回到艦上人員就醫及發燒紀錄；支隊長陳道輝昨透過電話接受立院外交國防委員會備詢堅稱，有回報有人發燒案例「用生命保證，我絕對沒有隱瞞任何疫情」。國防部昨晚間回應，經艦指部初步清查磐石艦回報紀錄，並未發現通報發燒病例。

對此，羅致政認為，到底有沒有通報不是嘴巴說了算，支隊長稱5例發燒有回報1例，但敦部艦隊總共3艘艦共有8例，支隊長知道幾例回報幾例，這是片面事實，要等相關資料佐證後，就知道哪一方說法不實。

國防部昨宣布，即日起將每日召開記者會說明調查進度，羅致政認為，國防部的做法沒必要，應該要調查後一次講清楚，會比每天釋放一點點訊息好，一次把事情查清楚講明白比每天開記者會重要，畢竟目前諸多相關人士還在檢疫隔離或自主管理，掌握的資訊可能較片面。

羅致政說，現在焦點為是否落實通報，把責任推給聯檢小組不公平，畢竟聯檢時間不到一小時，照國防部作法照表操課，短時間要檢驗700多人資料，來不來的即看都是問題。

(中時 )