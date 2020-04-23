全球新冠肺炎疫情，遠端工作蔚為趨勢，隨著許多企業紛紛啟動異地辦公措施以確保維持正常營運，香格里拉台北、台南遠東國際大飯店近期推出「異地辦公」專案，客製化針對企業不同需求，量身規畫「客房方案」及「會議室方案」，專案一推出已吸引不少企業及商務人士詢問及預訂，成功打造防疫新商機。

飯店指出，全館實施24小時訪客體溫檢測，安全人員定時巡邏，使用空間每日清潔消毒，並提供殺菌洗手皂讓賓客使用，完善的工作環境與快速無線上網，讓商務人士即使在異地辦公也能即時與公務接軌。租用香格里拉台北遠東飯店的辦公客房1個月以上，平均每人每日場地使用費最低只要不到600元起；而香格里拉台南遠東國際大飯店的辦公客房則提供企業專屬、包下整個樓層(每日房價1296元) 或半樓層(每日房價1,620元)選擇，最低預訂天數為21天，以上房價需另加1成服務費及5％稅。

另外，飯店也提供適用10人以下「會議室方案」，香格里拉台北遠東飯店最少需預訂2周以上，每日場租自1000元起至6000元不等，免費享用咖啡、茶、微礦水，且可以5折優惠使用投影機設備、影／列印或市話服務。香格里拉台南遠東飯店不限租用天數，每日價格自1500元起至3500元，再贈送20張A4規格的黑白影印服務，以及礦泉水、咖啡，若想品嘗其他種類的茶點，飯店也提供8折優惠。

每天使用時段為上午8點至下午6點，每間配備辦公桌椅皆至少相隔1.5公尺社交距離。「客房方案」更加碼贈送免費使用健身俱樂部以及只有行政樓層貴賓才能享受的豪華閣禮遇，包含全天候輕食飲品、晚間雞尾酒及精緻小點，亦可客制化辦公需求，打造安心舒適的異地辦公環境，台北：宴會暨會議部 (02) 2378-8888；台南：宴會暨會議部 (06) 702-8888。

(中時 )