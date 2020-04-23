近年來電動機車興起，許多外送員會選擇騎Gogoro外送，但最近Gogoro大動作嚴抓拿騎到飽費率去外送的外送員，指出他們違反合約中的「禁止商業使用」，5/10之後更是被抓到就直接罰，強制轉商用方案。消息被PO上PTT後，引起網友們討論，質疑Gogoro根本是在「養套殺」。

日前有許多車主收到Gogoro通知信，信中寫道自5月10日起，只要被人舉證從事商業行為，無論距騎乘公里數一律轉為商用方案並收違約金。對此，網友們紛紛在PTT biker版留言，「養套殺，吃相真難看」、「看來有一大波狗肉拋售潮囉XD」、「尊爵不凡電動車」、「買台車還要被管，騎多少廠商說了算有夠可笑」、「還要車主舉證自己不是商用？真的是很神奇」。

但也有人說，「合約不看清楚，被罰活該」、「都是外送員把電池換完，害得其他人換不到滿電的電池」、「還是選油車吧，省錢又省麻煩」。

(中時電子報)