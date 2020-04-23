文曄董座鄭文宗增持6,277張 持股比12.03％ 13:422020/04/23 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 文曄（3036）董事長鄭文宗最新公告，近日在集中市場取得6,277張持股，持股比率攀升至12.03％。 文曄指出，之前一次公告鄭文宗持股65,037張，持股比率10.97％，此次公告時持股總額71,314張，持股比率12.03％，主要是今年3月19日起至4月20日止，經由集中交易市場取得股份6,277張。 (工商 ) #文曄 #鄭文宗 #持股比率 #董事長 也許您會感興趣 推薦閱讀 專訪 董事長史綱 富邦投信力拚全球資產管理專家 04:102020/04/20 財經要聞 繼海線3餐飲店停業14天 沙鹿家樂福：今不營業 11:102020/04/20 生活 蔡英文政府新任期在即 傳國安會、陸委會將有人事變動 11:492020/04/20 兩岸 獨》銀行公會周三將召全體國銀董座開會 協調紓困秩序 23:472020/04/20 財經 在京台商拚出9成復工率 04:102020/04/21 兩岸要聞 獨家》銀行公會明召國銀董座開會 協調紓困秩序 11:582020/04/21 財經 楊金龍：2,000億貸款方案可加碼到4,000億 22:082020/04/21 財經 年興董事長請辭 近期董事會將選出新人選 23:452020/04/21 財經 全體國銀董座 今協調紓困秩序 04:102020/04/22 財經要聞 年興董事長 蔡樹軒接任 04:092020/04/23 證券．權證 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 1分鐘讀財經》上周法說漏掉了 台積電驚爆3大危機 - 即時 一場殺戮！謝金河曝他68美元買石油慘況 - 即時 油價末日後…驚天暴彈！川普又搶大功了 - 財經 這隻黑天鵝來亂！美股挫 台股也殺不下去 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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