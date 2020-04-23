文曄（3036）董事長鄭文宗最新公告，近日在集中市場取得6,277張持股，持股比率攀升至12.03％。

文曄指出，之前一次公告鄭文宗持股65,037張，持股比率10.97％，此次公告時持股總額71,314張，持股比率12.03％，主要是今年3月19日起至4月20日止，經由集中交易市場取得股份6,277張。

(工商 )

#文曄 #鄭文宗 #持股比率 #董事長