政院上午通過紓困振興追加預算共1500億元，其中經濟部編列774.4億元最多；而受疫情衝擊，財政部也編列5億元，辦理公益彩券經銷商營運紓困措施。主計總處主計長朱澤民表示，總計2100億預算可增加經濟成長0.9％；公益彩券業者4萬多人最高可領3個月每月1萬元補助。

朱澤民表示 ，總體特別 2100億元用於防治的是361億元，占17.2％，用於振興172億元，占8.2％，剩餘的1567億用於紓困，占74.6％，用於照顧弱勢及就業者。如果沒有疫情，台灣今年經濟成長為2.72％，因疫情影響，下修幅度為1.8％到2.3％之間，因此若政無紓困措施，今年經濟成長就是0.4％到0.9％之間，加上2100億的特別預算，將可貢獻經濟成長0.9％，所以預估今年經濟成長為1.3％到1.8％之間。

朱澤民並說，公益彩券電腦型業者有5422人，立即型的業者有37288人，原則上有受影響者會補助每月1萬元，共3個月。

國庫署長蕭家旗表示，1、2月的公益彩券影響不大 ，3月分立即型業者受影響較大，政府會按實際情況來做，如果電腦型最高補助1萬元，立即型補助3000元，但實際上要看佣金收入來訂定標，原則上3個月佣金收入減少15％以上的3000元 減少30％的補助1萬元。

政院通過的追加預算案包括歲出部分計編列1500億元，包括國家通訊傳播委員會編列1.6億元；內政部編列3.7億元；教育部編列23.5億元；經濟部編列774.4億元；交通部編列131.3億元；農業委員會編列19.8億元；衛生福利部編列198.3億元；文化部編列32.2億元；勞動部編列310.2億元。

(中時 )