柯姓婦人（64歲）日前到桃園某診所就醫，護理師請她依規定在外填完旅遊史評估表，才可進入室內，但柯婦不願配合，硬要進診所櫃台填寫，還對好言相勸的護理師動粗。對此離譜行徑，桃檢今依《妨害醫事人員執行醫療業務》、《傷害》等罪嫌將柯婦起訴。

檢警表示，4月13日下午柯婦至桃園市蘆竹區某診所，醫院依規要求她掛號前「需先在外填寫旅遊史評估表」，但柯婦卻堅持要入內，在掛號櫃檯上才願意填寫，診所1名蔡姓護理師見其不停勸，拒絕幫她掛號。

柯婦見狀開始「盧小」，先拿手機要拍蔡姓護理師，之後竟還動推擠，更出腳踢對方腹部，害護理師腹壁挫傷。大鬧一場後，柯婦更嗆聲：「我專治你這種人！」

警方受理、移送此離譜案件後，檢方今依柯婦涉犯醫療法的《妨害醫事人員執行醫療業務罪》、刑法的《傷害罪》等將她起訴。檢警也公開呼籲，司法機關對醫療暴力絕對零容忍，一定對離譜行為嚴辦。

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(中時電子報)