台灣的5G時代即將在今年正式來臨，台灣之星早在去年就攜手有線電視龍頭「中嘉集團」策略結盟，完備無線與有線網路的完整通訊網路，正式跨足家戶市場、提前為5G佈局，隨著今年中嘉集團最大股東「達勝集團」參與投資、深化雙方在5G時代的戰略合作關係，並躍升為台灣之星的策略股東，看好未來家用光纖將成為5G時代中家戶發展的關鍵核心地位，雙方持續積極佈局智慧家庭應用場域，透過行動、固網兩者結合，將可匯聚成為具規模經濟的旗艦型產業，並帶動5G加速進入大眾市場。

台灣之星今(23)日也宣佈推出「辦台灣之星門號送中嘉bb寬頻家用光纖上網」專案，最高可享中嘉bb寬頻120M光纖上網24個月免費優惠，且只要到台灣之星全台實體門市就能一站式完成申辦；此外，申辦599元以上資費方案，還可以在5G開台後享不加價、免費升級體驗5G服務最高12個月。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，5G將會是一個充滿機會的時代，未來各產業都必須跳脫過去單打獨鬥的模式，走向跨界合作，因此，台灣之星長期以來都以開放的態度與各產業領導品牌合作，持續帶給消費者不同以往的全新體驗、滿足他們的潛在需求。而透過與中嘉集團持續深化合作，台灣之星已經不再只是單純的電信業者，而是每一個人與家庭在5G時代的智慧數位生活推動者。本次再度攜手致力於提供高CP值家用固網的中嘉集團，結合雙方在有線與無線網路的技術優勢，推出申辦門號送bb寬頻光纖上網專案，為全台348萬用戶帶來全方位無死角的通訊服務，而未來將會持續推出更多創新匯流產品，打造健全的智慧家庭應用生態。

台灣之星表示，即日起凡至台灣之星全台實體門市新申裝/攜碼申辦搭配月租388元資費方案，即可擁有4G上網+網內語音雙飽及網外語音贈送40分鐘的優惠，還可享中嘉bb寬頻30M光纖上網12個月免費；若新申裝/攜碼/續約申辦搭配599元或799元資費方案，除可享不限速上網+網內雙飽及網外/市話最高爆送300分鐘的優惠外，還有中嘉bb寬頻最高120M光纖上網24個月免費。

(時報資訊)