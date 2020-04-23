PCB廠—博智(8155)自結第1季稅後盈餘為1.45億元，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為2.92元，由於客戶訂單強勁，博智第2季營收可望逐月挑戰歷史新高，單季合併營收亦可望再創單季新高。

新冠肺炎引爆遠距生活及宅經濟商機，讓原本就因AI及雲端應用穩定成長的伺服器、雲端儲存設備需求強強滾，博智客戶訂單亦延續去年下半年高成長趨勢，無畏淡季及新冠肺炎疫情在今年第1季創下單季歷史新高。

在伺服器、工業電腦及半導體晶圓相關測試設備PCB板出貨暢旺下，博智3月合併營收達2.64億元，年成長94%，公司自結3月稅前盈餘為5800萬元，稅後盈餘為4900萬元，年成長444%，單月每股盈餘為0.99元，累計第1季合併營收為7.39億元，年成長82.91%，稅前盈餘為1.78億元，年成長19.22倍，稅後盈餘為1.45億元，年成長19.6倍，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為2.92元。

目前博智訂單能見度已達7月，讓博智樂觀看待第2季業績，預估第2季營收將逐月攀高，有機會再創單季歷史新高。

不過，儘管博智業績展望樂觀，近期投信法人卻站在賣方，4月17日到4月22日共賣超1565張，外資亦賣多買少，為股價後勢增添變數。

(時報資訊)