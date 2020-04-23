橘子(6180)在2017年3月27日宣布取得NCSOFT手遊大作《天堂M》台港澳代理權，當年度12月正式上線，代理權在今年到期，2年多的時間挹注橘子強勁的獲利，橘子也公告以2800萬美元續約，雖未公告此次代理期限，一般預估本次簽約年限約落在2到3年。

NCSOFT開發端遊《天堂》，堪稱台灣遊戲史上最長壽的線上遊戲，累計會員突破900萬，全盛時期最高同上達20萬，單月登入人數曾創下70萬紀錄。

而《天堂M》是以線上遊戲《天堂》為藍本，推出後更創下史上新的紀錄，2017年底上市，2018年貢獻遊戲橘子完整年度營收，激勵當年度橘子營收143.35億元，稅後淨利17.6億元，每股盈餘10.31元，三大財務指標均寫下歷史新高。

即使2019年遊戲從高峰下滑，但2019年橘子也因該款遊戲還賺了半個資本額，到目前為止，《天堂M》盤據國內遊戲雙平台前3名的位置，2年多來估計貢獻橘子營收超過150億元，橘子在合約到期後，再次以2800萬美元續約，估計也創下國內續約最高金額的一款遊戲。《天堂M》預計5月初大改版，除強化既有的職業，也會推出多項好康虛擬寶物禮包產品，拉升第2季業績。

(時報資訊)