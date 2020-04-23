台中傳漏網足跡！ 咖啡廳業者通報確診海軍曾光顧 13:492020/04/23 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 環保局立即派員前往咖啡廳場域進行消毒。（陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中海線出現3名確診軍人，今天卻發現有漏網足跡！台中市府指出，今天早上接獲清水區中正街71號咖啡廳業者通報，案401曾於16日下午光顧大約1小時，店內共計3名客人，目前未傳出有不適現象，由於鄰近清水火車站，環保局下午立刻前往進行場域消毒，店家今起將歇業14天，進行自主管理。 (中時 ) #清水 #今天 #業者 #海線 #咖啡廳 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗栗縣政府整合民宿業者 降價優惠促銷 12:142020/04/19 生活 有確診軍人足跡 海線3餐飲店歇業14天 08:412020/04/20 生活 繼海線3餐飲店停業14天 沙鹿家樂福：今不營業 11:102020/04/20 生活 台中清水南社里長擴大服務 次氯酸水天天有 11:152020/04/20 生活 中市疫調走國防「步」 再擠5足跡 16:582020/04/20 生活 疫情當前 取消遶境不同調 04:102020/04/21 地方新聞 艦隊確診者搭過 高鐵公車大消毒 04:102020/04/21 地方新聞 10天內清淤 幸福川甩臭名 04:102020/04/21 地方新聞 媽祖園區沒雕像 台中市府籌建 04:102020/04/21 地方新聞 不戴口罩我不買 嘉市要求餐飲業戴口罩違者開罰 16:432020/04/21 生活 生活熱門新聞 直播》磐石艦再增1例確診 累計29人染疫 - 生活 辱陳道輝不是男子漢 趙天麟遭起底黑歷史...自己哭更兇 - 生活 周四、五兩地區有大雨 氣象局曝周日又變天 - 生活 敦睦艦隊染疫風暴 宅神怒了：該負責的不是陳道輝而是他 - 生活 台中周六上午封城演練 盧秀燕：有備無患 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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