台中海線出現3名確診軍人，今天卻發現有漏網足跡！台中市府指出，今天早上接獲清水區中正街71號咖啡廳業者通報，案401曾於16日下午光顧大約1小時，店內共計3名客人，目前未傳出有不適現象，由於鄰近清水火車站，環保局下午立刻前往進行場域消毒，店家今起將歇業14天，進行自主管理。

(中時 )