MIT標章運到大陸被攔下？關務署：目前沒有擋關情況 14:042020/04/23 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日媒體報導，自上周開始出口至中國大陸貨物遭擋關，中國大陸海關要求原產地為台灣之貨物包裝必須為中國台灣、中國台北等字樣，否則一律退運。 但財政部關務署表示，透過海峽兩岸經濟合作委員會海關合作工作小組聯絡窗口洽詢中國大陸，目前中國大陸海關未發布新措施，而且大陸海關各口岸均採一致性作法，貼有Made in Taiwan（MIT）產品還是可以順利出口至中國大陸。 (工商 ) #中國大陸 #海關 #MIT #擋關 #貨物 也許您會感興趣 推薦閱讀 收不到口罩的台灣孩子 04:102020/04/20 時論廣場 德大報為新冠求償5兆 北京怒了 09:512020/04/20 國際 《航運股》中菲行續獲AEO認證 供應鏈安全跨全中國 11:082020/04/20 財經 追求6G夢 陸推動戰鬥形態革命 14:272020/04/20 軍事 一掃陰霾 3月電子產品接單 成長23％ 04:102020/04/21 財經要聞 疫情下 台灣半導體供應鏈吃香 04:102020/04/21 證券．權證 一次性移轉訂價 留意2大要件 04:102020/04/22 金融．稅務 廣越大陸各廠 全面復工 04:102020/04/22 證券．權證 陸外交部回應密蘇里州的疫情訴訟：已第一時間通報國際 20:522020/04/22 國際 《財政》關務署：大陸對我進口貨物產地標示 未採新作法 13:072020/04/23 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 台積電叫戰死敵！第一代3奈米殺招曝 - 財經 4大領域陷衰退...惟它獨強！ 台積電驚揭手機市場衰退幅度 - 財經 川普逼不死！沒台積電 華為跟這3家買晶片 - 財經 油價末日後…驚天暴彈！川普又搶大功了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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