近日媒體報導，自上周開始出口至中國大陸貨物遭擋關，中國大陸海關要求原產地為台灣之貨物包裝必須為中國台灣、中國台北等字樣，否則一律退運。

但財政部關務署表示，透過海峽兩岸經濟合作委員會海關合作工作小組聯絡窗口洽詢中國大陸，目前中國大陸海關未發布新措施，而且大陸海關各口岸均採一致性作法，貼有Made in Taiwan（MIT）產品還是可以順利出口至中國大陸。

(工商 )