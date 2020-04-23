海軍艦隊指揮部前指揮官高嘉濱中將、前敦睦支隊支隊長陳道輝少將前晚遭調職處分，也讓蔡政府上台後力推的潛艦國造案，出現變數，適逢參謀總長黃曙光明年屆齡退伍，遭拔的高嘉濱被黃視作愛將及海軍司令的接班人選，且出身潛艦部隊，隨著高出局，恐不利潛艦國造發展。

先說陳道輝，他當支隊長是參謀總長黃曙光在海軍司令任內決定的，陳不是黃曙光的嫡系，只能算是黃欣賞的年輕將領，不過，另一個被拔官的前海軍艦隊指揮官高嘉濱，就是黃曙光中意的接班人。

高嘉濱是潛艦出身，潛艦國造案期程長，黃曙光明年就屆齡退役，在敦睦案前高就已是黃安排的接棒人，也是下任海軍司令熱門人選，如今調職，海軍整個人事布局打亂。

據軍方資深人士透露，黃曙光與高佳濱同是潛艦艦長出身，兩人均是256潛艦戰隊的前後任戰隊長，黃擔任艦隊長期間，高就是黃戰隊旗下海虎號艦長。

曾任海軍總司令、副參謀總長兼中科院長，在海軍輩分極高的葉昌桐今23日上午接受本報訪問時更表示，他雖不認得這兩人，但能當到海軍作戰指揮官，能被選到敦睦支隊長，都是海軍最優秀的將領，培養海軍將領很不容易，「這次被拔掉，海軍人才恐怕要斷層20年」。

他希望，海軍不能因為社會的批評，就犧牲兩位優秀將領，希望國防部調查清楚，釐清責任歸屬，若沒有責任，應再讓他們復職或調任其他職位。

(中時電子報)