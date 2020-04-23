北市實名制口罩智慧販賣機準備期備受爭議，輪番遭議員質疑，已有口罩3.0政策，且販賣機不設置在人潮眾多的捷運站，購買率不彰。不過，資訊局表示，中央也支持推動，23日下午就會和廠商議約，30日會廣設在12個行政區的健康服務中心，1個點2個機台，試辦至8月1日止。

北市議會上午舉行財建委員會，民進黨北市議員吳沛憶指出，北市是全台4大超商密度最高的城市，光信義區就有51家藥局、43家超商，口罩3.0已上路，可24小時至超商預購領取，北市是最不需要口罩機的城市，偏鄉才可能有需要。

吳沛憶直言，口罩機廣設12區、24個機台，預算需300多萬，根本是浪費公帑，因在信義健康中心口罩機準備期，銷售量就一路下滑，單日最高達1172組，但到了20、21日僅分別賣出245、175組，不如退場，更不該下午就簽約。

民進黨北市議員許淑華痛批，口罩機只營業到晚上6時30分，上班族要如何抽空買，且健康中心的櫃台人員已經很忙，還要多花12區的12名人力去顧口罩機。新黨北市議員潘懷宗則說，多一個購買管道，他是同意推動，但可考量是否設在捷運站。

資訊局長呂新科表示，每台每天會配置200組口罩，這是中央跟地方一起辦的作業，中央也說先把3個月試辦完，可在過程中檢視許多成果，成為下一步部署的參考，且中央還收到其他縣市想辦，但中央說等北市做完再評估。

財建委員會決議，口罩3.0衝擊口罩機需求後，受益人數與效益尚待評估釐清，另口罩機購買數量減少，中央也在調整每日供應數量，導致與廠商議約條件無法確定，請資訊局釐清疑義後再評估是否議約。

對此，呂新科仍說，目前有3家廠商有意願，只要符合資格就可簽，不限定只簽1家，下午就會合廠商議約，順利的話就簽，否則擇期，但會趕在月底前簽完，因30日就要在12區上路。

(中時 )