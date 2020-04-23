大陸OTT（影音串流平台）在新冠肺炎疫情期間贈送縣市政府免費序號供隔離民眾觀看。行政院上午表示，政府立場很清楚，就是這會是民主破口政府不會坐視不管、在修法規範同時會兼顧到目前已加入會員付費觀眾權益。

大陸OTT影音串流平台遭禁止來台，卻在疫情期間力圖搶市，行政院發言人Kolas Yotaka表示，這的確是破口，行政院會積極修法或立法，事實上，政府去年已開始啟動法制化作業。

她說，民主的形式之一就是資訊可以自由流通，台灣資訊都可以很自由的流通，但遺憾陸續有來自中國的業者、代理商或伺服器以規避台灣現有法令的手段陸續在台灣上架，台灣當然不允許中國來台灣投資媒體，也不允許OTT TV在沒有我國政府同意的前提下來台上架，但陸續有業者遊走在法律邊緣開始招收會員，甚至刊登廣告，所以政府立場很清楚，就是這會是民主破口政府不會坐視不管修法同時會兼顧到目前已加入會員付費觀眾權益。

(中時 )