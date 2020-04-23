安森美半導體（ON Semiconductor，美國納斯達克上市代號：ON），宣佈新的QCS-AX2芯片組系列已提供樣品，該系列支持基於增強的Wi-Fi 6E標準的6 GHz頻段。新產品系列的設計採用高性能、靈活的架構，以最大化6 GHz頻段的使用，優化用於高吞吐量Wi-Fi應用，如密集環境和偏遠服務不足地區的接入點、網關和網狀網路方案。

QCS-AX2系列基於整合的基帶和射頻（RF）架構，支持關鍵的Wi-Fi 6E特性，如正交頻分多址（OFDMA）、先進的多用戶多輸入多輸出（MU-MIMO），和160 MHz通道支持以實現更快的速度，以及SmartScan通道選擇支持以最大化頻段的使用。

業界預期，美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission）將於今年晚些時候在美國開放6 GHz頻段，將指定高達1200 MHz的新可用頻譜用於Wi-Fi和其他免授權應用。

6 GHz頻段的頻譜比當前2.4 GHz和5 GHz頻段的頻譜總和多出幾近5倍，加速下一代Wi-Fi 6應用的開發。雖然6 GHz客戶端生態系統需要時間去構建，但Wi-Fi基礎設施設備如網關、路由器和接入點等將需要繼續支持現有的雙頻 （2.4 GHz／5 GHz）客戶端；基礎設施應用如網關和網狀網路節點之間的6 GHz回程將引領部署。

安森美半導體的Wi-Fi 6E方案旨在採用AdaptivMIMO技術以適應過渡至6 GHz頻段，同時滿足主流6 GHz應用。 視乎用戶家用網路中的客戶端，含AdaptivMIMO的Wi-Fi 6E基礎設施設備支援網路在5 GHz或6 GHz頻段運行，以最大化性能、覆蓋範圍和利用率。QCS-AX2系列能在擁擠的環境下為應用程序所需的多個設備提供良好Wi-Fi性能和聯接。

安森美半導體Quantenna聯接方案行銷副總裁Irvind Ghai表示：「我們對Wi-Fi 6E為行業帶來的巨大商機感到興奮。 我司走在構建Wi-Fi 6E平台的最前沿，這平台使家庭、企業、汽車和物聯網（IoT）細分領域能實現更快的Wi-Fi速度、效率和性能。安森美半導體致力於Wi-Fi技術的創新，並將繼續充分利用其出色的聯接性來提供端到端方案，促進關鍵的Wi-Fi 6E生態系統。」

安森美半導體Quantenna聯接方案副總裁暨總經理Simon Duxbury 表示：「我們採用AdaptivMIMO的新一代QCS-AX2，使原始設備製造商（OEM）能夠在三個頻段上實現最優化性能，加快產品上市時間。隨著Wi-Fi 6E基礎設施的激增，將為6 GHz生態系統播種。 客戶端設備還將得益於更高的效率、更低的延遲和抖動以及更少的干擾，從而在不同應用程式和環境中提供更好的用戶體驗。」

(工商 )