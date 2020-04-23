汽車「慘」業 現代汽車Q1淨利衰退42％ 14:062020/04/23 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國車廠現代汽車（Hyundai Motor）23日（周四）公布，受到新冠肺炎衝擊全球需求，使得第一季汽車銷量較去年同期銳減11.6％至90萬3,371輛，淨利年減42％至5,527億韓元（約4.491億美元）。 該車廠上季營收年增5.6％至25.32兆韓元。不過拜自駕車合資事業交易收入所賜，上季營業利益則達8,638億韓元，高於去年同期的8,249億韓元，也比Yonhap Infomax調查的預估平均值高出23.6％。 (工商 ) #全球 #億韓 #現代汽車 #淨利 #汽車 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情衝擊 車市不振 汽車板廠Q1低迷 04:102020/04/20 產業．科技 和泰汽車總裁蘇燕輝辭世 享耆壽93歲 11:042020/04/20 財經 《汽車股》和泰汽車總裁蘇燕輝逝世 享壽93歲 11:252020/04/20 財經 台灣汽車業霸主推手 和泰集團總裁蘇燕輝逝世 11:502020/04/20 財經 汽車大老蘇燕輝辭世 享年93歲 04:102020/04/21 財經要聞 化危機為轉機 國產車廠盼降零件關稅 04:102020/04/21 財經要聞 人物側寫－蘇燕輝圓大汽車廠夢 30年不晚 04:102020/04/21 財經要聞 《韓股》油價跌為負值＋金正恩病危傳聞 韓股收跌1％ 16:312020/04/21 財經 大陸新能源車免徵車輛購置稅將延長兩年 17:512020/04/22 財經 《國際產業》伺服器晶片業務強勁 SK海力士首季獲利超預期 11:252020/04/23 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 惹議！居家上班挑自家商旅 新光金回應了 - 財經 - 工商 油價末日後…驚天暴彈！川普又搶大功了 - 財經 1分鐘讀財經》上周法說漏掉了 台積電驚爆3大危機 - 即時 川普逼不死！沒台積電 華為跟這3家買晶片 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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