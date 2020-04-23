韓國車廠現代汽車（Hyundai Motor）23日（周四）公布，受到新冠肺炎衝擊全球需求，使得第一季汽車銷量較去年同期銳減11.6％至90萬3,371輛，淨利年減42％至5,527億韓元（約4.491億美元）。

該車廠上季營收年增5.6％至25.32兆韓元。不過拜自駕車合資事業交易收入所賜，上季營業利益則達8,638億韓元，高於去年同期的8,249億韓元，也比Yonhap Infomax調查的預估平均值高出23.6％。

(工商 )