北市都委會23日審議社子島開發案細部計畫，北市議員陳政忠在議會工務委員會指出，歷經35年、7任市長通過5個不同主要計畫，有2次細部計畫腰斬，柯市府是第3次審細部計畫，批評這已不是台北奇蹟，根本是台北奇觀。陳問北都發局長黃景茂是否贊成開發，黃回應贊成。

台北市都市計畫委員會23日審議社子島開發案細部計畫，市議員陳政忠今在議會工務委員會指出，社子島案歷經35年、7位市長，曾通過5個不同主要計畫，有2次進到細部計畫卻腰斬，目前是第3次審細部計畫，這不僅是「台北奇蹟」，更是「台北奇觀」。陳還問北都發局長黃景茂是否贊成開發，黃回應贊成。

陳政忠今在工務委員會表示，社子島開發是台北奇蹟，歷經35年、7任市長通過5個不同主要計畫，有2次細部計畫腰斬，柯市府是第3次審細部計畫，不只是台北奇蹟，也是台北奇觀。請問都發局社子島開發倒底會不會改變提升都市發展現況？提升對人民利益？

他質疑，哪有細部計畫修正案要審3次？批評反對者是拿雞毛當令箭，美其言是為宗教、文化，但講這些話的人根本不住在社子島，反對的人只有一個，就是出租違規工廠的既得利益者，不滿北市都發局被既得利益者綁架。

對此，黃景茂回應贊成開發，最後工務委員會決議要求都發局對社子島開發專案報告。

(中時 )