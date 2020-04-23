全球籃球迷有福了！SBL總冠軍戰將從今日起(23日)開始在國際籃球總會(FIBA)的官方Youtube及臉書直播，提供給台灣以外的地區收看。期待這次合作能讓世界更多觀眾，看見台灣籃球選手的表現。

第17季SBL超級籃球聯賽，成為地表上唯一開打的頂級籃球聯賽總冠軍戰。4月21日的首戰，ELEVEN SPORTS 透過推特全球直播，獲得世界籃球球迷熱情迴響，創下超過80萬收看人次，其中日本球迷超過5成，FIBA也來洽談合作。

今年總冠軍戰由裕隆納智捷出戰台灣啤酒，老字號的對決，台灣球迷也非常關注。尤其台啤因為包辦上、下半季冠軍，已經先有1勝的領先優勢。不過裕隆靠著呂政儒三分雨，不僅三分球12投8中，單場狂掃32分，基恩25分，兩人合力射下台啤扳平戰局。

今天(23日)下午5點在晧宇國際訓練館，裕隆和台啤將繼續進行總冠軍賽第2戰。ELEVEN SPORTS繼續為大家帶來現場轉播服務，同時也會在推特上提供全球收看。在NBA未能開打的情況下，繼續為渴望收看LIVE賽事的觀眾們服務。

(中時 )