海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎感染，目前仍未釐清感染源，事情爆發後，軍方的態度引發抨擊，不少人認為懲處有問題，官兵更紛紛上書替敦睦艦隊支隊長陳道輝少將發聲。醫師蔡秀男直言，只有關懷同理心與忠實誠實，才能戰勝疫情，共同的敵人是病毒，也點出國軍缺失中最重要一點。

蔡秀男在臉書提起小兵上書總統一事，認為防疫與醫療都是專業，連基層護理師與前線防疫人員都可能看得出來的問題，無需事後諸葛，問題在於支隊長、艦隊長怎麼可能懂多少防疫眉角，知道哪些「應注意」、「能注意」？

對比各軍民醫院這三個月來不斷更新的防疫細節，蔡秀男指出，由此就可以了解軍艦防疫更是難上加難。至於國防部檢討下屬，他認為四大缺失中，最重要的是「任務前的防疫措施規劃不足」，正是國防部指揮與幕僚專家的根本系統原因所在，所以國防部、蔡總統道歉，核心改革爭點在此。

蔡秀男想問，艦指部找了哪些專家參與規劃執行？是否找疫情中心等級的專家參與？行前戰備與防疫計劃SOP，有人教嗎？有演練嗎？自己從服役在衛生勤務學校擔任預官排長，訓練無數梯次三軍醫官與衛勤士官兵，但到現在，國防部有重視軍醫？ 有重視衛勤專家的文化嗎？

蔡秀男相信軍官的愛國心，因為軍人也是我們的同胞弟兄手足，小國小民的好國民，大家都在台灣這艘船上，可以追究根本原因，但無需過度苛責防疫的高風險與高難度，「我們共同的敵人，是病毒，不是軍人，不是染疫的全球台灣人！」

(中時電子報)