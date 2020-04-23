「亞洲舞王」羅志祥與大陸網紅周揚青穩交9年，今年初突爆情變，周揚青今在微博發長文，認了已經分手一段時間，雖強調非報復，但公開的給小豬的信中，大爆他屢次劈腿還約P，甚至吃「窩邊草」沾染旗下女星，而此文曝光後長達3小時，羅志祥才終於發文回應，但被網友發現其實他一直微博上線、下線，半小時高達14次，被酸「是慌了嗎小豬」。

網友發現，羅志祥及其周邊親友、團隊噤聲時，他其實一直在微博上線、下線。(翻攝自微博)

周揚青今宣布跟小豬已分手，大爆男方偷腥情事，至於羅志祥人在何處，其實他日前飛往大陸工作，正按規定在家隔離，昨才發IG限實動態，表示自己宅在家懶惰中「是隔離的第7天」，因此推算周揚青發毀滅分手信的同時，他還在家裡隔離。

周揚青分手信一公開，網路上幾乎一面倒罵聲，甚至給他取了新暱稱「渣豬」，而直到他發文前的這3小時，他的經紀人、工作團隊甚至親友都噤聲，本以為小豬也保持沉默在思考，然有對岸網友爆料，自己用追星app觀察羅志祥的動態，發現他早在9點19分就在微博上線，總短暫停留1到數分鐘就下線，如此來回上下10多次，此事曝光後，網友在微博為他創立了新標籤「#羅志祥瘋狂上線」，調侃他「一直在吃自己的瓜」，狂酸「這次驚慌了」、「就像在瓜田上躥下跳」、「看起來真的恨焦慮了」，更有人持續關注此狀況，說他至今還在上上下下，都超過40次了。

(中時電子報)