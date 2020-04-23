新冠肺炎疫情衝擊，因應中東地區受疫情等因素影響，國內最大租車廠國瑞外銷中東的訂單需求減少，預計5月4日~18日將調整中壢工廠為半日生產、半日推動各項教育及工作改善活動，仍維持正常上下班時間。

國瑞汽車表示，在台灣政府超前佈署的防疫政策之下，新冠疫情尚在控制中，台灣新車市場未受到波及，並且零件供應鏈也供給無虞，所以在國內市場維持正常供應，完全不受影響。

(中時 )