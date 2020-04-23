中東需求減 國瑞中壢廠5月減班 14:062020/04/23 中時 黃琮淵 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情衝擊，因應中東地區受疫情等因素影響，國內最大租車廠國瑞外銷中東的訂單需求減少，預計5月4日~18日將調整中壢工廠為半日生產、半日推動各項教育及工作改善活動，仍維持正常上下班時間。 國瑞汽車表示，在台灣政府超前佈署的防疫政策之下，新冠疫情尚在控制中，台灣新車市場未受到波及，並且零件供應鏈也供給無虞，所以在國內市場維持正常供應，完全不受影響。 (中時 ) #疫情 #國瑞 #中東 #台灣 #國內 也許您會感興趣 推薦閱讀 風景區現出遊潮 侯全力盯場 04:102020/04/19 生活新聞 無畏疫情 大陸新政力拚央企深化改革 17:062020/04/19 財經 艦隊加類包機 檢疫所爆大量 04:102020/04/20 政治要聞 3分運氣用完 快補防疫破口 04:102020/04/20 政治要聞 中東最多 土耳其確診破8萬 04:102020/04/20 國際大事 川普啟動疫情調查 欲派員赴中 04:102020/04/21 全球財經 誠實以對 蔡令究責不能迴避 04:102020/04/21 政治要聞 提升中央層級 整合地方後援 04:102020/04/21 政治要聞 哈爾濱疫情擴散 內蒙遼寧失守 04:102020/04/21 兩岸要聞 新冠若結合流感 今冬疫情更凶猛 04:102020/04/23 國際大事 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 台積電叫戰死敵！第一代3奈米殺招曝 - 財經 4大領域陷衰退...惟它獨強！ 台積電驚揭手機市場衰退幅度 - 財經 川普逼不死！沒台積電 華為跟這3家買晶片 - 財經 油價末日後…驚天暴彈！川普又搶大功了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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