8旬老婦思女外出迷途警助返家。（平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真）

家住桃園市平鎮區的戴姓8旬老婦，23日上午因為女兒外出工作，覺得肚餓難耐，所以獨自徒步出門覓食，卻不小心忘記了回家的路，一個人呆坐在公車候車亭內，所幸巡邏員警經過，發現老婦神色有異，及時伸援，才能幫助老婦找到回家的路。

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，家住平鎮區延平路，略有失智的戴姓老翁，因女兒外出工作，家裡空無一人，老婦想外出買點東西吃，所以裹上大衣拎著斗笠徒步出門，沒想到出門後卻忘了回家的路，於是獨自坐在公車候車亭內，不知所措。

恰巧警員吳曉玲及陳宇邦巡邏經過，發現老婦眼神徬徨無助，明顯不像是候車的人，詢問之下才知道原來老婦已經自己一個人坐在椅子許久，吳員趕緊上前詢問，無奈老婦語焉不詳，只嚷嚷的肚子餓，加上天氣有點冷，於是員警立即電召巡邏車將老婦帶回駐地安置，並提供麵包及熱飲讓老婦果腹。

最後員警利用人臉辨識系統，順利查出老婦身份，立即協助通知老婦家人，這才知道原來老婦女兒外出工作，家裡未有人在，員警擔心老婦獨自在家安全堪慮，於是暖心的陪同，直至老婦女兒返家才放心離去。老婦女兒表示，幸好此次得警方協助，母親才能平安返家，對於警方熱心協助感謝不已。

(中時 )