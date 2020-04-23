永光 (1711) 在色料持穩，電子化學品、醫藥出貨推進助力下，3月營收月增近19％，自結單月稅前淨利6724萬元，月增158.2％，年成長48.8％；前3月稅前盈餘8310萬元，每股稅前盈餘為0.15元。

因應5G需求，永光研磨液展開新方向開發，如SiC等寬能隙材料所需研磨漿料，還有各類疊構製程用的光阻提供下游封裝廠、基材供應商使用，目前相關材料已逐一通過驗證進行小量採購。

永光表示，3月營收年增4.6％，其中，電子化學品年增31％，醫藥化學品年增20％；單月自結營業淨利6,412萬元，年增67％，稅前淨利6,725萬元，年增49％。

影響所及，永光第一季營收年減1.4％，營業淨利8,643萬元，稅前淨利8,310萬元，年減48％。其中，電子化學品年增19％。

永光色料事業已擴充三成數位印花墨水產能；特化事業持續發展利基型產品，調降競爭激烈的紫外線吸收劑，轉往黏著劑、充填劑等不同產品；碳粉事業則增加高性價比產品布局。

此外，永光原料藥供應從前列腺表(青光眼、引產、治療性功能障礙)及其他原料藥(帕金森症)，並增加動物用藥原料藥的銷售，其眼科用藥客戶通過其美國的學名藥上市申請(ANDA)。

(工商 )