中國網紅周揚青今天（23日）發千字長文坦承已與藝人羅志祥（小豬）分手，並揭露對方的性癖好，指控男方常常與不同女性發生性關係，連跟「旗下女藝人」都長期不正常往來，甚至跟朋友一起進行「多人運動」。「神明代言人」沈嶸指出，自己之前就已經在媒體上表示羅志祥與周揚青兩人已有「糾纏緣」，現在已儼然變成撕破臉變成「惡緣」的關係。另外，沈嶸更透露，在這分手事件中遭外界點名的另一女藝人，其實與羅志祥是「皇帝與妃子」的關係。

沈嶸於今年3月初時就向媒體透露，羅志祥與周揚青兩人對未來生活沒有共識，且已經出現第三者介入，她經過通靈更發現，兩人歷經了一番爭吵後都已經鐵了心要分手，而且「羅志祥的心中對周揚青有很多怒氣」，她勸雙方都低頭和解，才能將「糾纏緣」逐漸走向圓滿的「正緣」。

但顯然羅志祥與周揚青都沒有低頭，周揚青更在今天早上於微博發長文承認兩人已分手一段時間，更控訴羅志祥私生活5大不檢點行為：第一「原來我不在的幾乎每一天，你都會約不同女生來家裡」，第二「羅志祥去到每一個城市都可以約到酒店的女生」，第三「你和曾經介紹給我見過的你旗下的女藝人，甚至你的化妝師，都有長期不正當男女關係」，第四「經常舉行正常人都無法想像的『多人運動』」，第五「羅志祥是天生渣男」。

如此內容震驚各界，不少網友更是抓著第3點「旗下女藝人」議論紛紛，認為蝴蝶姐姐簡愷樂的嫌疑最大！兩人的關係到底為何？沈嶸指出，根據她查到的訊息，確實愷樂非常喜歡羅志祥，甚至臣服於羅志祥底下非常聽話，若是以古代來比喻，羅志祥是皇帝的話，他與簡愷樂就是「皇帝與妃子」的關係。但是羅志祥卻對簡愷樂沒有愛情，假若兩人真的在一起，也是一種「有性沒有愛」的關係。

沈嶸指出，自己早在2015年羅志祥認愛時，接受媒體採訪就直言兩人是露水姻緣、兩人屬於激情式關係，女方雖然很喜歡男方，想共組家庭的意圖高，但男方沒有這個意願，到了現在也還是沒有。而且，按照周揚青描述羅志祥的狀況，在不良的業力當中這就是「性濫交」及「性愛上癮症」兩種業力，這兩種業力非常難根治，是屬於「上癮症」的一種，就像吸毒一樣會每天滿腦子都想著要跟人發生性關係，如果沒有性愛的交流，反而會非常不舒服，也壓抑不了想與人性交的衝動，所以必須靠不斷找不同的人性愛來紓壓，沈嶸直言「這是一種心理上的疾病。」

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(中時電子報)