23日是「世界閱讀日」，新竹市文化局特別推出「Hami book」電子書場域閱讀服務。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

23日是「世界閱讀日」，新竹市文化局特別推出「Hami book」電子書場域閱讀服務，全市共計建置11個服務據點，讀者只要在據點透過手機、平板電腦等智慧型載具，就可免費閱覽近6000本書籍及180種期刊雜誌，享受便利閱讀服務。

市長林智堅表示，新竹市是1座市民閱讀能量極高的城市，已連續2年榮獲國家圖書館頒發的全國「整體閱讀力表現績優城市」，目前全球正受新冠肺炎疫情侵襲，為了讓市民也能享受更加安全與不受限的閱讀服務，新竹市特別採用數位閱讀科技，自即日起在新竹市各區共計設置11個服務據點，提供免費線上閱讀服務。

林智堅說，即日起民眾可在將軍村開放圖書資訊園區、辛志平校長故居、新竹水道取水口展示館、新竹市稅務局圖書室、新竹市身心障礙福利服務大樓、李克承博士故居、新竹市青少年館、新竹市托育資源中心暨親子館（東區、北區、香山區）、圖書館動物園分館等11處場所，不受時段及閱讀數量限制，使用「Hami book」電子書場域閱讀服務。

文化局表示，Hami Book APP是非常容易操作使用的軟體，民眾只要先下載安裝Hami Book APP，開啟GPS定位及APP，即可使用「Hami book」電子書，在全市11個處所與周圍（有範圍限制）享受免費線上閱讀服務。

文化局長黃竫蕙表示，因應新冠肺炎疫情影響，竹市所有的圖書館都已積極採取多項防疫措施，包括全面落實戴口罩、量體溫、酒精消毒、實名制登記入館，並拉開閱讀區座位間距，延長書籍與影音資料的借閱天數，以期保護讀者的安全。

而為了讓閱讀不受疫情限制，今天起提供「Hami book」電子書場域閱讀服務，線上就可以免費閱覽多元的電子書及期刊，民眾可多加利用「Hami book」電子書場域閱讀服務，減少進入密閉空間之機會，共同體驗線上書香味。

相關資訊可上新竹市文化局網站（https：／／culture.hccg.gov.tw／）查詢，或撥打03-5319756至新竹市文化局圖書資訊科洽詢。

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(中時 )