葉慶元昨天出席中常會，出現剪壞的「超平頭」新造型，被指像朱學恒。（讀者提供）

無黨籍立委林昶佐昨天剪掉24年的招牌長髮，成為話題；國民黨考紀會主委葉慶元昨天頂著一頭宛若受刑人的「超平頭」出席中常會，也引起黨內側目，還有人調侃遠看像朱學恒；葉慶元笑說，他是剪百元剪髮剪壞了，以前有人說他長得像費玉清，倒沒人說像朱學恒。

名律師出身的葉慶元，昨天出席中席會，一頭「超平頭」的新造型，與過去一頭秀髮判若兩人，引起其他中常委納悶及好奇，彼此竊竊私語，有人認為乍看像「山寨版」朱學恒，連黨主席江啟臣也不時投以狐疑眼光。

葉慶元發言時，乾脆向大家「自白」說，前幾天到百元剪髮剪壞了。全場哄堂大笑。

葉慶元告訴本報，其實他過去就常剪短髮，前陣子忙到有段時間沒剪，頭髮長了點，前兩天順道到百元快速剪髮，想省時間，原本說要剪五分頭，理髮師還說「五分頭剪起來很短喔！」他念頭一動就說「那剪九分頭吧！」不料剪完後，才發現成了兩分頭，好像受刑人一樣。

葉慶元也為自己的「新造型」下註解說：「有時太便宜，就會有意想不到的結果！」

(中時 )