行政院會今（23）日通過新冠肺炎防治及紓困振興特別預算追加預算案，追加1500億元、將預算上限自600億元增加至2100億元，全數以舉債支應。其中，以經濟部編列預算追加774億元、勞動部追加310億元、衛福部追加198億元、交通部追加131億元較多。

行政院長蘇貞昌表示，新冠肺炎疫情蔓延全球，追加預算案今日通過後，將立即送請立法院審議，明（24）日將至立法院進行報告並備詢，請相關部會妥為準備，積極與立法院溝通協調，早日通過該追加預算案。

蘇貞昌表示，由於疫情對經濟及產業衝擊態勢嚴峻，在追加預算案尚未通過前，依特別條例第11條規定，相關經費報經行政院同意可先行支付部分經費，請各部會積極辦理相關紓困工作。

主計總處表示，此次追加編列1500億元預算後，各部會編列總預算依序為經濟部979億元、衛福部368億元、勞動部310億元、交通部299億元、農委會55.4億元、文化部40.2億元、教育部23.5億元、其他機關合計10.2億元。

其中，經濟部追加達774.4億元最多，包括辦理製造業、商業服務業與會展產業等薪資及營運資金補貼383億元，企業貸款融資保證及利息補貼等212億元，刺激國內民眾消費措施等111億元，以及補貼營業用水電費65億元。

而首波紓困振興計畫中未編列預算的勞動部，此次追加編列310.2億元，主要為辦理勞工紓困貸款利息補貼10億元，以及受疫情影響的自營作業者及無一定雇主勞工生活補貼300億元。

衛福部追加編列198億元，包括發給醫療機構與相關人員獎勵及津貼、接受隔離及檢疫者與其請假照顧家屬防疫補償金等71.4億元，徵用及採購防疫物資35.5億元，加發關懷弱勢生活補助41.3億元，辦理病患隔離收治、集中檢疫場所維運及增設等23.8億元等。

交通部追加編列131.3億元，包括辦理受疫情影響的旅行（宿）業、觀光遊樂業、計程車、遊覽車與客運業等薪資及營運資金補貼96.1億元，擴大補貼航空業及機場業者降落費、土地房屋使用費、權利金及貸款利息等23.2億元，海運及航空業者貸款利息補貼6.5億元。

其他部會預算追加編列狀況，尚有文化部追加32.2億元、教育部追加23.5億元、農委會追加19.9億元、財政部追加5億元、內政部追加3.7億元、通傳會（NCC）追加1.6億元。

(時報資訊)