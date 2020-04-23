行政院會今（23）日通過主計總處編具的「108年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）」及「中央政府流域綜合治理計畫第3期特別決算」，將按規定於本月底函送監察院。

行政院長蘇貞昌表示，中央政府總決算自106年度起連3年均有賸餘、且逐年成長，108年度歲入歲出賸餘1189億元，連2年賸餘超過千億元，顯示過去政府推動加薪、減稅、增福利，讓廠商獲利、全民受惠，國家財政也能維持穩健。

蘇貞昌指出，像今年遇到緊急重大疫情需要特別預算時，得以透過「移用以前年度歲計賸餘」（300億元）來減少舉債。對於109年度總預算，仍請各機關賡續本著「錢要花在刀口上」原則，移緩濟急、投入紓困振興工作，並加強預算執行。

主計總處表示，108年度中央政府總預算歲入決算數2.07兆元，較預算數高出823億元，歲出決算數1.95兆元，較預算數節餘420億元，歲入歲出相賸餘1189億元，較預算數差短54億元大增1243億元，扣除償還債務後為收支賸餘304億元，原預計舉債889億元未執行。

中央政府流域綜合治理計畫第3期特別決算方面，主計總數指出，歲入決算數133億元，較預算數增加2億元，歲出決算數230億元，較預算數節餘5億元，合計歲入、歲出相抵差短97億元，以舉借債務97億元支應。

(時報資訊)