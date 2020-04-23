林姓女子到醫美診所電波拉皮，術後全臉二度灼傷毀容，此事經媒體報導後，照片被做直銷的曹姓女子引用，在臉書推銷美容商品。林女認為名譽、肖像權被侵害，提告求償，台北地院審理後，判曹女應賠償5萬元，可上訴。

林女2019年5月間開記者會，指控北市某醫美診所建議她在「舒眠麻醉」狀態下，執行電波、音波療程，卻害她臉部二度灼傷毀容，及視網膜二次破洞，日常生活及工作都受影響，她並提供臉上滿是水泡的驚悚照片，盼衛生單位盡快調查釐清。

此事經媒體報導後，林女發現曹女在臉書上引用新聞照片，並發文稱：「擁有千萬年薪，顏值高愛健身的美魔女...因為一次的醫美音波拉提＃毀了她一生...必須不斷看精神科...」、「我也有同樣經歷...但我比他幸運，因為我遇到皙之密，真的奉勸大家，不要為了一時的快速效果，而賠上自己生命中最重要的皮...如果肌膚問題可以私訊我...」氣得提告。

林女主張，曹女為推銷產品，未經同意刊登她的受傷照，還醜化她貪圖一時效果使用醫美技術，不僅侵害她名譽及肖像權，更造成她內心痛苦甚鉅，故求償100萬元，並在臉書刊登道歉啟示3個月。

曹女抗辯，她與網友談論醫美手術議題，才節錄該事件的照片供網友參考，否認藉此販賣商得利，願刊登道歉啟示，但資力有限，無法賠償。

法官認為，該事件經媒體報導後，即可受公評，曹女評論內容並未逾越言論自由合理範圍，但她未經同意使用林女受傷照片，作為推銷產品的負面材料，確實侵害林女肖象權，不過，曹女很快就刪除該篇貼文，僅有3人按讚，傳播範圍並不廣，遂酌減判賠5萬元。

另外，購金車公司引用新聞照片推銷自家產品，也遭林女提告求償，但法官認為，購金車引用的新聞照片較模糊且不完整，難以辨識身分，仍在合理使用範圍，難認侵害林女肖像權，判決駁回。

(中時 )