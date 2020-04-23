中央流行疫情指揮中心今(23)日表示，國內昨(22)日新增1,164例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計58,003例(含55,145例排除)，其中427例確診(今日新增案427)，分別為343例境外移入，55例本土病例及29例敦睦遠訓支隊。確診個案中6人死亡，253人解除隔離，其餘持續住院隔離中。4月20日及21日定點返台專案航班共460名湖北返台民眾，新增1人有症狀後送就醫，截至目前共4人後送就醫、1人陪同就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。

指揮中心指出，全球累計2,649,696例確診，分布於184個國家/地區；病例數以美國851,425例、西班牙208,389例、義大利187,327例、法國181,373例及德國145,694例為多；病例中182,467例死亡，以美國46,984例、義大利25,085例、西班牙21,717例、法國21,340例及英國18,100例為多。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時 )