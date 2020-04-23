高雄市議會原訂22日開臨時會，國民黨團卻表決取消開會，引發綠營痛批根本全力護航，幫市長韓國瑜逃避監督；但據了解，韓國瑜會前特別赴黨團拜會，向同黨議員明確表達想上台報告並備詢，向市民說明防疫作為，不料，其中一名原高雄縣區資深議員態度強硬，認為既然定期大會以防疫為由取消，臨時會就不應該開，甚至要求行政部門不要干涉議會自主，韓國瑜也只能摸摸鼻子，走出黨團辦公室。

22日臨時會開會前，國民黨團一早開會討論，黨籍議員意見分歧，一派認為應開臨時會，但將主題改為針對敦睦艦隊防疫工作，一派認為只讓市長上台報告，但取消後續議員質詢，也有一派非常堅持疫情嚴重，既然先前程序委員會已決議定期大會因防疫延會，就邏輯而言，臨時會就不應該召開。據轉述，黨團會議七嘴八舌毫無共識，「亂得像菜市場」。

因為市府研考會主委李銘義也在黨團辦公室內，有議員就提議，請他說明市府狀況，李銘義當場表示，市長與市府團隊已做好準備，可照議會原先規畫上台向市民說明；但此時，堅持取消臨時會的這名藍營資深議員卻態度強硬，反問「為什麼有行政部門的人在這邊？」甚至揚言如果臨時會照常開會，他就要退出國民黨團運作。

一旁的年輕議員趕緊緩頰，表示依照防疫邏輯，臨時會確實不應該開，「但我們也要考慮社會觀感」、「民進黨一定猛打韓市長不敢進議會」。

上午9點半左右，韓國瑜抵達議會，先到國民黨團禮貌性拜會，黨籍議員問他看法，韓表示尊重議員決定，不過防疫工作確有需要向市民報告，因此他個人傾向能夠進議場報告，沒想到，這名資深議員還是相當堅持，甚至爆出「要向市民報告就回市府開記者會」，並再次以議會自主為由給韓國瑜軟釘子。

韓國瑜只能退出黨團辦公室，隨後轉往民進黨團、無黨團結聯盟辦公室拜會，過程中仍繼續派人與議員溝通，但對方態度強硬，其他議員也難以堅持，黨團會議最後尷尬結束，由總召曾俊傑在議場內提議、國民黨多數優勢表決取消第三次臨時會。

高市議會程序委員會23日下午即將召開，傳出將討論是否於5月15日召開定期大會，但民進黨議員卷土重來，提前宣布要再度發起連署，要求5月4日至13日召開第四次臨時會，還是鎖定防疫紓困議題請市長韓國瑜到議會報告。

(中時 )