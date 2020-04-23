上洋產業今日送件上櫃 今年首家申請上櫃案 14:432020/04/23 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（23）日表示，上洋產業公司（6728）在今日送件申請股票櫃檯買賣，也是今（109）年首家申請上櫃案，產業別是其他業。 根據櫃買中心資料顯示，上洋產業公司成立於民國91年1月間，董事長為吳明富，主要經營業務是商品銷售及商用洗衣服務，送件時資本額為2億20萬元。上洋產業公司去（108）年業績，營收11億1,864萬元，稅後盈餘1億2,870萬元，每股盈餘7.26元。 (工商 ) #上洋產業 #申請上櫃案 #櫃買中心 #首家 #送件 也許您會感興趣 推薦閱讀 櫃買線上講座 宣導富櫃200 04:102020/04/20 證券．權證 129家上櫃公司大買庫藏股 04:102020/04/20 證券．權證 紓困特別條例還沒三讀 已有7千多人送件申請3萬元 13:202020/04/20 生活 中天股票自4月22日起預收款券 17:572020/04/21 財經 4月櫃買市場投資人線上講座 講師陣容堅強 18:412020/04/21 財經 櫃買4月投資人線上講座今登場 助調整台股投資決策 10:052020/04/22 財經 馬光-KY股票自4月23日起得為融資券 15:142020/04/22 財經 合一股票自4月23日起預收款券 17:252020/04/22 財經 櫃買投資講座 改採線上轉播 04:102020/04/23 證券．權證 馬光 今日起得為融資券 04:102020/04/23 證券．權證 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 1分鐘讀財經》上周法說漏掉了 台積電驚爆3大危機 - 即時 一場殺戮！謝金河曝他68美元買石油慘況 - 即時 油價末日後…驚天暴彈！川普又搶大功了 - 財經 這隻黑天鵝來亂！美股挫 台股也殺不下去 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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