櫃買中心今（23）日表示，上洋產業公司（6728）在今日送件申請股票櫃檯買賣，也是今（109）年首家申請上櫃案，產業別是其他業。

根據櫃買中心資料顯示，上洋產業公司成立於民國91年1月間，董事長為吳明富，主要經營業務是商品銷售及商用洗衣服務，送件時資本額為2億20萬元。上洋產業公司去（108）年業績，營收11億1,864萬元，稅後盈餘1億2,870萬元，每股盈餘7.26元。

(工商 )